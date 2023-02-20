Не похоже, что там живет звезда российского кино: посмотрите, как выглядит дом Порошиной

Мария Порошина известна как одна из самых успешных актрис отечественного экрана. В ее фильмографии значатся десятки популярных проектов, а гонорар лишь за один съемочный день, по данным СМИ, составляет около 200 тысяч рублей. При этом, как оказалось, ее дом совсем не похож на жилье звезды первой величины.

Так, Порошина со своими детьми живет в загородном доме недалеко от столицы, где пытается скрыться от городской суеты. Изредка в социальных сетях знаменитости появляются кадры ее дома, хотя артистка старается вести закрытый образ жизни.

На снимках видно, как скромно обставлен особняк Порошиной. В ее гостиной лишь плоский телевизор и ковер, а на стенах нельзя увидеть произведений искусства или каких-либо декоративных изысков. В другой же комнате из мебели лишь два кожаных кресла и скромная барная стойка.

Сама Порошина никогда не комментировала свое жилье, однако внимательные поклонники с удивлением отреагировали на «бедную», по их мнению, обстановку.