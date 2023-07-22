Не поет, а орет: Вайкуле прошлась по творчеству певца SHAMAN

Музыкант SHAMAN активно покоряет отечественную эстраду. Артист выступает на главных концертах страны, а его клипы собирают миллионы просмотров. При этом, как уверены коллеги певца, его вряд ли можно назвать талантливым артистом.

По словам Лаймы Вайкуле, она не видит человека в творчестве певца SHAMAN. Как уверена артистка, музыкант старается покорить публику громким голосом, но не вкладывает душу в творчество, воспринимая его лишь как состязание вокальными данными.

«Ну и SHAMAN. Он ничего не пережил, орет себе — и все», — откровенно рассказала певица в интервью латвийскому каналу.

Вайкуле не сомневается, что творчество нельзя воспринимать как спорт. Музыкантам ни в коем случае нельзя соревноваться в том, кто может спеть громче всех, ведь они должны покорять публику переживаниями и честностью, а не только силой голоса.