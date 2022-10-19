Не подумала, чем обернется: эта ошибка стала для принцессы Дианы фатальной
Ее жизнь могла сложиться иначе.
История жизни принцессы Уэльской известна каждому, кто хоть раз интересовался жизнью британской королевской семьи. Но многие биографы Дианы Спенсер уверены, что она совершила немало ошибок, которые в итоге и привели ее к трагической гибели в последний летний день 1997 года.
И главной из них, как это ни удивительно, можно считать шаг, принесший ей всемирную известность — согласие принять предложение наследника английской короны. Вряд ли скромная, не слишком красивая и не один раз проваливавшая выпускные экзамены в школе девушка могла бы сама привлечь внимание Чарльза, которому в те годы как раз усиленно искали невесту. Зато ее судьба могла пойти совершенно иначе, и Диана осталась бы жива.
Да и сам Чарльз, знавший леди Ди всего несколько месяцев, отнюдь не горел желанием вступать с ней в отношения, а уж тем более жениться. Однако их усиленно подталкивали друг к другу представители двора: все-таки Диана происходила из аристократического рода, а ее бабушка была близка к королеве-матери.
И, когда в прессу просочилась информация о том, что принц Уэльский нашел себе новую девушку, молодым людям отступать стало попросту некуда. К тому же в дело вмешался отец Чарльза, герцог Эдинбургский Филипп. Муж Ее Величества потребовал от принца защитить доброе имя «простой и скромной девушки», а это стало для Чарльза равносильным приказу сделать Диане предложение.