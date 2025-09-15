Меню
«Не подходит»: российский дубляж «Шрэка» официально признан лучшим в мире — но DreamWorks до последнего хотела поставить на ней крест

15 сентября 2025 14:44
Сложно представить кого-либо другого на озвучке огра.

Помните тот низкий, утробный, слегка ворчливый, но до невозможности обаятельный голос, который стал для нас настоящим голосом «Шрэка»? Так вот, этого могло и не произойти. Легендарная русская озвучка родилась в огне спора и благодаря упрямству одного человека.

Изначально голливудские продюсеры из DreamWorks, услышав пробу Алексея Колгана, остались холодны:

«Не тот тембр, не подходит».

Но режиссёр дубляжа Ярослава Турылева была непреклонна. Более того — она считала, что оригинальный Шрэк в исполнении Майка Майерса «пыжится» и совершенно не соответствует мощи и фактуре огромного огра.

Конфликт достиг точки кипения. Турылева, рискуя проектом, поставила студии ультиматум: либо Шрэка озвучивает Колган, либо она уходит с поста режиссёра. Это была ставка ва-банк, но она сработала. Студия сдалась.

«Так голос Алексея Колгана стал частью национального наследия поп-культуры — и, вероятно, одним из самых удачных дубляжных решений в истории», — объяснил блогер и актер озвучки Дмитрий Череватенко в Telegram.

Ирония еще и в том, что именно этот, едва не забракованный дубляж, в итоге признали на Каннском фестивале лучшим в мире — куда более органичным, чем голливудский оригинал.

История с Шрэком стала эталоном того, как творческая интуиция и готовность идти до конца рождают настоящую легенду — ту, что говорит с нами на родном языке вот уже больше двадцати лет. И делает это лучше, чем Майкл Майерс.

Фото: Кадр из мультфильмов франшизы «Шрэк»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
8 комментариев
