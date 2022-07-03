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Не побрезговала: россиянам раскрыли глаза на достижения Гузеевой

3 июля 2022 13:08
Не побрезговала: россиянам раскрыли глаза на достижения Гузеевой

По мнению психолога, артистка неспроста достигла таких высот.

Лариса Гузеева вызывает интерес не только у прессы и публики, но и у различных специалистов. Так, о феномене ее успеха высказалась Вероника Степанова. По словам психолога, расположение рядовых россиян актриса завоевала образом близкой к народу женщины.

Однако одной простоты было бы недостаточно, чтобы подняться по карьерной лестнице, отметила Степанова:

«Ощущение, что она не только по трупам пойдет, но ей не составит труда с кем-то водки попить, помыться в бане, где-то переспать. Ведь посмотрите, в целом она везде неплохо шла, а ведь для этого нужно обладать множеством самых разных личностных качеств: и иметь беспринципность, и не побрезговать, и уметь дружить с нужными людьми».

Все перечисленное в Гузеевой есть, что позволило актрисе из деревни «выйти в дамки». А вот как актриса, считает Степанова, Лариса не реализовалась, несмотря на весь свой потенциал и красоту.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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