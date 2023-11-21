Не побоялся: Баталов без страховки сделал такое, от чего отказываются современные каскадеры

Алексей Баталов не только был выдающимся артистом, но и показал себя как талантливый постановщик. Режиссерской вершиной звезды стала сказка «Три толстяка», любимая миллионами детей. Экранизация повести Юрия Олеши пользовалась большой популярностью в СССР. Баталов не только выступил в роли постановщика и сценариста, но и сыграл главную роль.

Актер воплотил образ лидера революции, гимнаста Тибула. Во время съемок звезде пришлось выполнить несколько сложных трюков. Самым опасным эпизодом стала сцена, в которой герой должен пройтись по проволоке на большой высоте. Каскадеров использовать не получилось: подмена была бы видна в кадре, так что Баталову пришлось делать все самому.

Алексей Владимирович тренировался год, чтобы сделать несколько шагов над площадью. В подготовке артисту помогала его супруга, звезда цирка Гитана Леонтенко. Позднее Баталов признавался, что на такой отчаянный поступок его толкнули молодость и безрассудство.