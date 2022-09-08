«Не по возрасту!»: 58-летняя Лолита покаялась на всю страну

Лолита Милявская в очередной раз доказала, что не привыкла отказываться от своих самых необычных идей. Певица сделала то, о чем многие ее ровесницы и не подумали бы.

Знаменитость опубликовала в своем Telegram-канале видео, в котором сразу посчитала нужным покаяться на всю страну. «Я не знаю, как это объяснить, но меня все время тянет на что-то, что укладывается во фразу „не по возрасту!“» — поведала Лолита, уточнив, что ей «почти 59 лет, а она все развлекается» .

Оказалось, что звезда решила сделать переводную татуировку и выбрала для этого довольно заметное место — шею. Результатом, который артистка не забыла продемонстрировать поклонникам, она осталась вполне довольна.

Подписчики в свою очередь поддержали Лолиту. «Какой возраст, если в душе молодость? Пусть будет так всегда. Долой этот возраст!», «Вы молодец. Причем тут возраст? Жизнь одна, и надо жить так, как хочется», — заметили они в комментариях.