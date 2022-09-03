Не по Сеньке шапка: на ком женился кумир миллионов женщин «Росомаха» Хью Джекман

Актер – признанный секс-символ не только в США, но и во всем мире.

В 1996 году Хью Джекман, исполнитель роли Росомахи в «Людях Икс», женился на актрисе Деборре-Ли Фернесс – пара до сих пор вместе и воспитывает двоих приемных детей. Супруга старше Хью на целых 13 лет – сейчас ей 66 лет.

В сети многие считают Деборру-Ли Фернесс «недостаточно красивой» и «слишком старой», чтобы быть женой голливудского секс-символа. Это порождает слухи о том, что брак между супругами фиктивный, а Хью Джекман на самом деле гей. Но пара опровергает все обвинения.