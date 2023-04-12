Не по себе даже преданным фанатам: только взгляните, что стало с культовым рок-музыкантом

Век рок-звезд зачастую короткий. Одни уходят из жизни в самом расцвете сил, другие стареют раньше времени. Пример Оззи Осборна — яркая иллюстрация второго случая.

Легендарный рокер и фронтмен Black Sabbath не так давно отметил свое 74-летие. Годы и скандальный образ жизни не пощадили кумира. Он обзавелся лишним весом и сединой, а его лицо покрыто морщинами. Но самое страшное, что легенда мирового рока выглядит как немощный старик. К такому не были готовы даже самые преданные фанаты эпатажного музыканта.

Оказывается, у Осборна серьезные проблемы со здоровьем. В этом году «князь тьмы» планировал гастроли, но в итоге тур отложили из-за состояния Оззи. В последний раз Осборн выступал год назад в Бирмингеме на закрытии Игр Содружества. Артист вышел в специальном корсете для спины и пробыл на сцене совсем недолго. В обычной жизни рокер уже не может передвигаться без трости.

Сегодня рядом с Оззи его верная жена Шэрон. Все эти годы она поддерживала мужа и никогда не опускала руки, даже если их семейная лодка шла ко дну. Вместе они воспитали троих детей, которые уже обзавелись своим потомством.