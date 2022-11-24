Не по любви, не ради денег: эти знаки Зодиака вступают в брак по очень «диким» причинам

Решение вступить в брак, как правило, люди принимают в двух случаях - когда они сильно влюблены в своего партнера или когда союз сулит им крупную выгоду. Однако поход в ЗАГС может иметь под собой и другую подоплеку. По словам астрологов, некоторые знаки зодиака способны поставить штамп в паспорте по очень странным причинам - поэтому с ними стоит держать ухо востро. Рассказываем, для каких представителей зодиакального круга любовь и расчет - вовсе не самые главные причины для брака.

Овен

Уроженцы огненного знака идут под венец просто потому, что это кажется им крутым и веселым. Овны обожают эффект неожиданности, поэтому могут закатить свадьбу для того, чтобы наснимать селфи с выложить в социальные сети с подписью вроде

“Не ожидали, да?!”

Этот знак изрядно повеселится еще в процессе подготовки, когда будет выбирать место, музыку, тамаду… Не удивимся, впрочем, если Овен решит сам вести свою же свадьбу. А что? Весело и необычно.

Близнецы

Свободолюбивых Близнецов затащить в ЗАГС можно только в том случае, если в них проснется любопытство. Уроженцы воздушного знака морщат носик, когда слышат слова “брак”, “свадьба”, “жених”, “невеста”... Однако рано или поздно в душе неугомонных Близнецов засвербит любознательность:

“А может, все-таки что-то есть в этом вашем браке, если все так туда стремятся? Может, и мне посмотреть одним глазком?”

Осторожно: удовлетворив свой интерес, Близнецы могут сбежать.

Дева

Замкнутым Девам настолько сильно не хочется искать другие отношения, начинать все сначала, с конфетно-букетного периода и так далее, что они могут предложить руку и сердце просто потому, что не хотят ничего менять. Если человек абсолютно их устраивает, то почему бы, как говорится, и нет?

Любые перемены Дева принимает со скрипом, поэтому хочет окольцевать приятного ему партнера, пока тот никуда от нее не делся.

Скорпион

Уроженцы водного знака, в общем и целом, свободолюбивые товарищи. Они привыкли считать себя лакомым кусочком, за которым все должны бегать, а не наоборот. Однако все меняется, когда Скорпион встречает человека, который ему не по зубам. Получив от ворот поворот, представитель этого знака в лепешку расшибется, чтобы получить таки заветное “да”.