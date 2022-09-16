Не по любви: эти знаки Зодиака часто вступают в брак по странным причинам

“А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу!” - пела героиня популярного советского мультфильма, когда ей пытались навязать нелюбимого жениха. С самого детства благодаря многочисленным сказкам мы усвоили, что к алтарю идут только по большой и светлой любви - иначе ничего хорошего не получится. Однако в реальности дела обстоят несколько сложнее, чем на страницах книг и на экране. Астрологи назвали три знака зодиака, которые способны принять или сделать предложение, руководствуясь не романтическими чувствами, а совсем другими мотивами.

Близнецы

Представители воздушного знака могут долго избегать брака, а в итоге отправиться под венец по чистой случайности. Дело в том, что Близнецы в целом не видят существенным причин связывать себя с кем-то семейными узами - им и так живется достаточно неплохо. Но если кто-то скажет им сакраментальную фразу “Давай поженимся!”, они неожиданно для самих себя могут взять и согласиться. Толкает их на этот шаг не столько большая и светлая любовь, сколько обыкновенное любопытство.

“Ну недаром же все так носятся с этим браком, может быть, и мне понравится?” - примерно так рассуждают в этот момент Близнецы.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, известны своей упертостью и целеустремленностью. А еще - свободолюбием, как правило, они вовсе не торопятся идти с кем-нибудь под венец. Единственное, что способно разжечь в Скорпионе огонь завоевателя и заставить его бегать за кем-нибудь с кольцом с обитой бархатом коробочке - это отказ.

Представители водного знака крайне болезненно воспринимают саму мысль о том, что они могут кому-то не нравиться.

Поэтому они воспринимают слово “нет” как сигнал к действию - всеми способами добиться благосклонности и заветного “да”.

Козерог

Повод пойти к алтарю у Козерогов довольно банальный - как можно легко догадаться, это не любовь, а расчет. При встрече с представителем противоположного пола Козерог быстро подсчитывает, какую выгоду им могут принести знакомство и отношения с этим человеком.

Если уроженец знака сочет его достаточно перспективным, то сделает все, чтобы женить себе, ну или взять в жены, если речь идет о мужчине-Козероге.

При этом партнер может и не знать, что за него держатся исключительно из меркантильных соображений и свято верить, что завоевал неприступное козерожье сердце.