Не по кадру: тест повышенной сложности для фанатов фильмов из СССР

В наше время промо-кампании к фильмам могут достигать неслыханных масштабов - помимо привычных постеров, стиллов и трейлеров создатели устраивают для зрителей настоящие шоу, проводят интерактивы с подписчиками в социальных сетях. Однако еще в прошлом веке основным средством привлечения внимания к фильму служили плакаты. Это сегодня можно в считанные минуты сотворить довольно неплохой вариант постера с помощью графических редакторов, а в СССР над изображениями долго и кропотливо работали художники. Сначала вместе с руководством киностудий они обсуждали концепцию плаката, затем создавали эскизы, многие из которых приходилось значительно переделывать, а иногда и вовсе рисовать с нуля. Порой конечный вариант плаката значительно отличался от тех, которые были созданы на самом первом, начальном этапе работы. Сегодня такие рукотворные постеры ушли в прошлое, но увидеть их можно на выставках в музеях, в частных коллекциях или найти фото в интернете.

Сможете ли вы угадать популярные советские картины по их официальным постерам? Проверьте свою интуицию и знание кинематографа СССР с помощью нашего теста.