Не по-джентельменски: ахнете, как Гайдай обошелся с Натальей Крачковской

Леониду Гайдаю пришлось непросто, когда он искал актрису на роль мадам Грицацуевой в фильм «12 стульев». Режиссер намеревался снимать Галину Волчек, но одно появление на съемочной площадке Натальи Крачковской перевернуло все с ног на голову.

Тогда артистка уже имела за плечами опыт работы в кино, правда, ее героини всегда были второстепенными. Тем не менее предложение Гайдая засветиться в его картине в главной роли совсем не обрадовало артистку. Напротив, она посчитала, что Леонид Иович обошелся с ней не по-джентельменски.

Все дело в том, что Крачковская знала, как должна выглядеть мадам Грицацуева, описанная как обладательница «арбузных грудей, носа обухом, расписных щек и мощного затылка». Поначалу знаменитость возмутилась тому, что внешне подходит под столь неприятное описание, но затем поддалась на уговоры режиссера и согласилась принять участие в работе над лентой.