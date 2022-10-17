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Не по-джентельменски: ахнете, как Гайдай обошелся с Натальей Крачковской

17 октября 2022 11:15
Не по-джентельменски: ахнете, как Гайдай обошелся с Натальей Крачковской

Режиссер задел чувства любимой многими артистки.

Леониду Гайдаю пришлось непросто, когда он искал актрису на роль мадам Грицацуевой в фильм «12 стульев». Режиссер намеревался снимать Галину Волчек, но одно появление на съемочной площадке Натальи Крачковской перевернуло все с ног на голову.

Тогда артистка уже имела за плечами опыт работы в кино, правда, ее героини всегда были второстепенными. Тем не менее предложение Гайдая засветиться в его картине в главной роли совсем не обрадовало артистку. Напротив, она посчитала, что Леонид Иович обошелся с ней не по-джентельменски.

Не по-джентельменски: ахнете, как Гайдай обошелся с Натальей Крачковской

Все дело в том, что Крачковская знала, как должна выглядеть мадам Грицацуева, описанная как обладательница «арбузных грудей, носа обухом, расписных щек и мощного затылка». Поначалу знаменитость возмутилась тому, что внешне подходит под столь неприятное описание, но затем поддалась на уговоры режиссера и согласилась принять участие в работе над лентой.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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