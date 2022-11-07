Не по-дружески: Моргунов подставил Вицина в «Кавказской пленнице»

На экране знаменитое трио — Трус, Балбес и Бывалый — демонстрировало удивительное понимание. Однако в жизни актеры не дружили между собой. Евгений Моргунов отличался задиристостью и всегда стремился доказать всем собственную правоту. Поговаривали, что он завидовал более известным коллегам. А Георгий Вицин шумным посиделкам предпочитал одиночество, чем выводил из себя Моргунова. Юрий Никулин держался в стороне, не желая вмешиваться в бурлящие конфликты.

Один из них развернулся прямо на съемках легендарной комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Речь идет об эпизоде, где герои смакуют напитки из кружек у большой бочки, после чего звучит ушедшая в народ фраза: «Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить еще лучше!».

Вицин наотрез отказался пить, так как был приверженцем здорового образ жизни и увлекался йогой. В стакан он налил себе отвар шиповника. Но Моргунов сразу обратил внимание, что в кружке Георгия нет шапки пены, чем подставил актера. В результате Труса заставили выпивать по-настоящему, несмотря на все его попытки увильнуть.