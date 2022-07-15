Россиянам раскрыли глаза на тайный развод Варнавы: «Не планировала»

В Сети не утихают обсуждения расставания Екатерины Варнавы с режиссером Александром Молочниковым. По данным источников, буквально несколько месяцев назад пара устроила секретную свадьбу. А теперь, по всей видимости, тайно и развелась. Пользователи соцсетей заметили, что Варнава отписалась от бывшего избранника и удалила все совместные снимки. У Молочникова актриса тоже пропала из подписок.

Психолог Анна Девятка объяснила поступок юмористки. По словам эксперта, Варнава надеялась, что о переменах в ее личной жизни никто не узнает, поэтому и не стала демонстративно удалять Молочникова из списка фолловеров.

«Не планировала привлекать внимание», — отметила эксперт в беседе с «Экспресс газетой ».

При этом Анна подчеркнула, что Екатерина поступила абсолютно правильно, вычеркнув экс-бойфренда и из виртуальной жизни. По словам специалиста, если расставание было тяжелым, то постоянное напоминание о прошлом романе в ленте соцсетей будет только расшатывать нервную систему.