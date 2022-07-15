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Киноафиша Статьи Россиянам раскрыли глаза на тайный развод Варнавы: «Не планировала»

Россиянам раскрыли глаза на тайный развод Варнавы: «Не планировала»

15 июля 2022 12:20
Россиянам раскрыли глаза на тайный развод Варнавы: «Не планировала»

Психолог объяснила, почему актриса отписалась от бывшего возлюбленного в соцсетях.

В Сети не утихают обсуждения расставания Екатерины Варнавы с режиссером Александром Молочниковым. По данным источников, буквально несколько месяцев назад пара устроила секретную свадьбу. А теперь, по всей видимости, тайно и развелась. Пользователи соцсетей заметили, что Варнава отписалась от бывшего избранника и удалила все совместные снимки. У Молочникова актриса тоже пропала из подписок.

Психолог Анна Девятка объяснила поступок юмористки. По словам эксперта, Варнава надеялась, что о переменах в ее личной жизни никто не узнает, поэтому и не стала демонстративно удалять Молочникова из списка фолловеров.

«Не планировала привлекать внимание», — отметила эксперт в беседе с «Экспресс газетой».

При этом Анна подчеркнула, что Екатерина поступила абсолютно правильно, вычеркнув экс-бойфренда и из виртуальной жизни. По словам специалиста, если расставание было тяжелым, то постоянное напоминание о прошлом романе в ленте соцсетей будет только расшатывать нервную систему.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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