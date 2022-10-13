«Не переживут»: мудрый совет от Никулина, как мстить подлым людям, актуален и по сей день

Юрий Никулин построил блестящую карьеру в качестве актера, циркового артиста и юмориста. Однако были у знаменитости не только поклонники, но и недоброжелатели, и даже завистники.

Артист написал книгу «Почти серьезно», в которой рассказал о тех трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться на своем жизненном пути. Однако к неурядицам Никулин всегда предпочитал относиться со здравой долей иронии. Он не стремился наказать тех, кто когда-либо вставлял ему палки в колеса. На своих обидчиков актер не держал зла, поскольку знал весьма действенный способ добиться справедливости, сохранив при этом чистую совесть.

Однажды Никулин обратился к широкой общественности с советом, как можно отомстить подлым людям. Стоит признать, что его слова и по сей день не утратили своей актуальности. Суть принципа актера заключается в том, что мстить и вовсе не стоит. «Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. Они этого не переживут», — подметил Юрий Владимирович.