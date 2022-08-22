Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не перевоспитаешь: эти 3 мужчины Зодиака не могут не изменять

Не перевоспитаешь: эти 3 мужчины Зодиака не могут не изменять

22 августа 2022 12:00
Не перевоспитаешь: эти 3 мужчины Зодиака не могут не изменять

Самые главные бабники по знаку зодиака.

Мужчины бывают разные. Одни готовы до конца жизни носить на руках одну-единственную женщину, сдувать с нее пылинки и исполнять все желания и капризы. Другие никак не могут определиться, какой же типаж их привлекает и порхают от одной дамы в другой в поисках своего идеала. Даже если они женятся или найдут постоянную партнершу, все равно будут поглядывать налево. Астрологи выяснили, что мужчины, рожденные под определенными знака зодиака, чаще других думают об измене и не пропускают ни одной юбки.

Водолей

Представители воздушного знака с самой молодости начинают собирать коллекцию женских сердец. Надо сказать, что им это удается без особого труда – мужчины, появившиеся на свет под этим знаком, удивительно харизматичны и обаятельны.

Им достаточно бросить на представительницу прекрасного пола заинтересованный взгляд, чтобы та почувствовала к нему интерес.

Водолеи флиртуют как дышат – им ничего не стоит перекинуться парочкой двусмысленных фраз с кассиршей в супермаркете, оставить свой телефончик привлекательной соседке в метро или позаигрывать с новой знакомой на вечеринке. Постоянной спутнице Водолея остается лишь ревновать.

Лев

Для Львов большое количество поклонниц – признак популярности, успешности, высокого статуса в обществе. Поэтому они меняют девушек как перчатки, тем самым демонстрируя окружающим, кто тут настоящий король. Кроме того, представители огненного знака – настоящие эстеты, им нравится, когда их окружают привлекательные женщины.

При этом Лев может быть женат или состоять в постоянных отношениях – наличие супруги или партнерши не держит его от флирта и походов налево.

Устраивать ему истерики по этому поводу бесполезно, попытки удержать Льва на “коротком поводке” так же бессмысленны, как литье воды в бездонную бочку.

Дева

Мужчины, рожденные под знаком Девы, известны своей принципиальностью. Дамы, которые выбирают их в качестве мужей или партнеров, убеждены, что уж этот-то человек ни за что не пойдет налево. Однако они жестоко ошибаются.

Да, представители земного знака живут по правилам, проблема лишь в том, что эти правила устанавливают для себя они сами.

Поэтому если мужчина-Дева решит, что обстоятельства и совесть вполне позволяют ему пойти на адюльтер, он не замедлит этим воспользоваться. При этом он даже не будет испытывать чувства вины перед своей постоянной партнершей.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий