Не перевоспитаешь: эти 3 мужчины Зодиака не могут не изменять

Мужчины бывают разные. Одни готовы до конца жизни носить на руках одну-единственную женщину, сдувать с нее пылинки и исполнять все желания и капризы. Другие никак не могут определиться, какой же типаж их привлекает и порхают от одной дамы в другой в поисках своего идеала. Даже если они женятся или найдут постоянную партнершу, все равно будут поглядывать налево. Астрологи выяснили, что мужчины, рожденные под определенными знака зодиака, чаще других думают об измене и не пропускают ни одной юбки.

Водолей

Представители воздушного знака с самой молодости начинают собирать коллекцию женских сердец. Надо сказать, что им это удается без особого труда – мужчины, появившиеся на свет под этим знаком, удивительно харизматичны и обаятельны.

Им достаточно бросить на представительницу прекрасного пола заинтересованный взгляд, чтобы та почувствовала к нему интерес.

Водолеи флиртуют как дышат – им ничего не стоит перекинуться парочкой двусмысленных фраз с кассиршей в супермаркете, оставить свой телефончик привлекательной соседке в метро или позаигрывать с новой знакомой на вечеринке. Постоянной спутнице Водолея остается лишь ревновать.

Лев

Для Львов большое количество поклонниц – признак популярности, успешности, высокого статуса в обществе. Поэтому они меняют девушек как перчатки, тем самым демонстрируя окружающим, кто тут настоящий король. Кроме того, представители огненного знака – настоящие эстеты, им нравится, когда их окружают привлекательные женщины.

При этом Лев может быть женат или состоять в постоянных отношениях – наличие супруги или партнерши не держит его от флирта и походов налево.

Устраивать ему истерики по этому поводу бесполезно, попытки удержать Льва на “коротком поводке” так же бессмысленны, как литье воды в бездонную бочку.

Дева

Мужчины, рожденные под знаком Девы, известны своей принципиальностью. Дамы, которые выбирают их в качестве мужей или партнеров, убеждены, что уж этот-то человек ни за что не пойдет налево. Однако они жестоко ошибаются.

Да, представители земного знака живут по правилам, проблема лишь в том, что эти правила устанавливают для себя они сами.

Поэтому если мужчина-Дева решит, что обстоятельства и совесть вполне позволяют ему пойти на адюльтер, он не замедлит этим воспользоваться. При этом он даже не будет испытывать чувства вины перед своей постоянной партнершей.