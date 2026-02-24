Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось

24 февраля 2026 15:42
А ведь некоторые из этих картин даже были успешными в свое время.

Современная молодежь, вооруженная доступом к любому контенту и отсутствием советской ностальгии, смотрит на некоторые культовые фильмы СССР без всякого пиетета. И часто вердикт бывает жестким: от «халтуры» до «абсолютной дичи».

В нашей подборке – пять картин, которые когда-то собирали полные залы (но не всегда), а сегодня вызывают лишь недоумение.

Начнем с истерна «Крестьянский сын». Один из зрителей не сдерживает эмоций:

«Халтурят все! Сложилось впечатление, что студии Горького срочно надо было закрыть некую брешь по военно-патриотическому воспитанию, и она ее аврально заткнула».

Фантастика «Подземелье ведьм» по Булычеву тоже не щадит нервы зрителей.

«Кино – это иллюзия, а откровенно мультяшные мамонты, бутафорские пластиковые черепа и сполохи китайских петард эту иллюзию развеивают на раз», – пишет рецензент.

«Русский сувенир» с рейтингом 4.8 – абсолютный антирекордсмен. Хоть тут и много звезд прошлых лет, смотреть просто невыносимо.

«Никогда не ругала ни один фильм за то, что он “идеологический”, но это! Тут не просто перебор – тут просто полный маразм», – резюмируют зрители.

Фильм раздражал тогда, раздражает и сейчас.

«Нейлон 100%» Владимира Басова современные зрители оценили в 5.3, не поверив, что его снял автор замечательного «Щита и меча», и даже у Гайдая нашелся объект для критики.

«Спортлото-82» (8.0 баллов) в популярном отзыве на КП назвали «однотипным, апробированным сюжетом с шаблонными героями», предложив пересмотреть «Приключения итальянцев в России» – там, мол, намного лучше.

Ранее мы также писали: Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям – никто не пожалел

Фото: Legion-Media,кадр из фильма «Русский сувенир» (1960)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
