Не пара такому красавцу: как живет первая жена певца SHAMAN, которая его предала

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, четко разделяет творчество и личную жизнь. Несмотря на скрытность артиста, некоторые любопытные подробности все же вышли наружу.

Музыкант вот уже шесть лет женат на Елене Мартыновой. Этот брак для звезды не первый. Прежде его супругой была преподаватель по вокалу Марина Рощупкина.

Исполнитель познакомился с ней, когда ему было 16 лет. Возлюбленная знаменитости оказалась на шесть лет старше, но это не помешало паре сыграть свадьбу. Правда, жить долго и счастливо им было не суждено.

В 2014 году у супругов родилась дочь Варвара. Спустя два года после этого Дронов и Рощупкина расстались. SHAMAN утаивал от публики, что стало причиной развода. Правду об этом раскрыл депутат Госдумы Роман Худяков.

Политик рассказал, что, пока певец строил карьеру и делал все возможное для переезда его семьи в Москву, Рощупкина крутила роман с другим. Простить предательство Ярослав не смог.

Поклонники считают, что певец потерял не много. По их мнению, Марина не пара такому красавцу. Судя по соцсетям, она успешно продолжает вести преподавательскую деятельность и, как полагают многие, кусает локти из-за того, что упустила такого мужчину, как Дронов.