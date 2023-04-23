Не пара брутальному Нагиеву: единственная жена шоумена слишком быстро постарела (фото)
Телеведущая лишилась былого очарования.
Дмитрий Нагиев остается одним из самых завидных холостяков страны. Женить на себе актера удалось лишь одной женщине, но этот брак давно распался.
Еще в 2010 году звезда экрана развелся с журналисткой и телеведущей Алисой Шер. Возлюбленные были вместе 18 лет, за это время у них появился сын Кирилл. Но даже общий наследник не помог знаменитостям сохранить семью.
После расставания бывшие супруги остались в дружеских отношениях. Шер замуж больше так и не вышла. Впрочем, завидной невестой ее назвать трудно.
Если с годами звезда «Физрука» стал настоящим секс-символом российского кино, то его единственная жена, напротив, быстро постарела. Сегодня она явно не пара брутальному Нагиеву, за которым бегают толпы поклонниц. Составить конкуренцию молодым и привлекательным воздыхательницам шоумена сдавшая позиции писательница точно не в силах.