Не пара брутальному Нагиеву: единственная жена шоумена слишком быстро постарела (фото)

Дмитрий Нагиев остается одним из самых завидных холостяков страны. Женить на себе актера удалось лишь одной женщине, но этот брак давно распался.

Еще в 2010 году звезда экрана развелся с журналисткой и телеведущей Алисой Шер. Возлюбленные были вместе 18 лет, за это время у них появился сын Кирилл. Но даже общий наследник не помог знаменитостям сохранить семью.

После расставания бывшие супруги остались в дружеских отношениях. Шер замуж больше так и не вышла. Впрочем, завидной невестой ее назвать трудно.

Если с годами звезда «Физрука» стал настоящим секс-символом российского кино, то его единственная жена, напротив, быстро постарела. Сегодня она явно не пара брутальному Нагиеву, за которым бегают толпы поклонниц. Составить конкуренцию молодым и привлекательным воздыхательницам шоумена сдавшая позиции писательница точно не в силах.