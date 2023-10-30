Не папина дочка: единственная наследница Винокуру как чужая (фото)

Владимир Винокур вырастил дочь, которой может гордиться. У любимой и единственной наследницы юмориста есть, пожалуй, только один недостаток.

Личная жизнь знаменитого артиста выдалась на удивление счастливой и безмятежной. Вот уже много лет он женат на Тамаре Перваковой, бывшей балерине. Она родила сатирику дочь Анастасию. Не так давно ей исполнилось 38 лет.

По этому поводу комик опубликовал фотографию с именинницей. Поклонники с сожалением отметили, что Винокур совсем не папина дочка. На Владимира Натановича женщина ни капли не похожа, поэтому на снимке они выглядят как чужие.

Анастасия больше походит на свою маму. От нее она унаследовала не только внешность, но и любовь к танцам. Окончив академию хореографии, девушка стала балериной Большого театра. Работу в нем звезда сцены успевает совмещать с воспитанием сына Федора, которому совсем скоро исполнится восемь лет.