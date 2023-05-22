Не ожидали: кому Наташа Барбье из «Идеального ремонта» обязана необычной фамилией

К советам Натальи Барбье прислушиваются многие телезрители, которые хотят изменить что-то в домашней обстановке. Благодаря ведущей программы «Идеальный ремонт» многие узнавали о модных трендах и даже задумывались о перестановке.

Но поклонников передачи долгое время интересовала и необычная фамилия женщины. С рождения она была Троепольской, но, повзрослев, решила взять псевдоним. Дело в том, что Наталья писала статьи сразу для двух журналов, в которых рассказывала о стилях в интерьере и колористике. Для того чтобы публиковаться во втором издании, ей и пришлось придумать литературную маску.

Тогда будущая телезвезда обратилась к бабушке. Именно ей дизайнер обязана своей необычной фамилией с французским звучанием. Впоследствии псевдоним закрепился за талантливой журналисткой и помог ей быстро запомниться телезрителям.