Не ожидал никто: как тщедушный очкарик потеснил Шварценеггера и Сталлоне

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне в 80-е и 90-е годы создали образ классического героя боевиков — брутального и мужественного персонажа, ловко обращающегося с любым оружием и истребляющего врагов. Но им пришлось потесниться: в 1988 году на экраны вышел боевик «Кровавый спорт», где главную роль получил никому не известный бельгиец Жан-Клод Ван Дамм. С этой ленты стартовала карьера мужчины, который вскоре стал новой голливудской звездой.

Однако в юности о таком будущем он даже не задумывался. Жан-Клод рос довольно болезненным ребенком, носил очки и терпел постоянные побои от ровесников. Родители пытались помочь сыну: мама записала его на бальные танцы, а отец отвел в секцию карате. Такие разные секции помогли подростку: он стал более пластичным, быстрым и научился давать отпор обидчикам. Гораздо позднее он увлекся единоборствами, а танцевальная растяжка позволила впоследствии ловко демонстрировать его фирменный шпагат.