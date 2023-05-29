Не отстанут никогда: эти 3 знака Зодиака самые прилипчивые

Люди не способны объективно оценивать собственное поведение и поступки. А жаль, ведь, возможно, тогда бы некоторые дамы и господа осознали, что ведут себя слишком навязчиво. Они постоянно суют нос не в свое дело, вежливые намеки, что так поступать нельзя, игнорируют, на прямые просьбы оставить в покое обижаются. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые прилипчивые люди. Их нужно держать на дистанции от себя.

Рак

Мягких и спокойных Раков сложно заподозрить в назойливом поведении. Однако стоит познакомиться с ними поближе, как наружу вылезают не самые приглядые качества. Как только представитель водного знака сочтет вас своим другом, вцепится мертвой хваткой, и отделаться от него не будет никакой возможности.

Рак будет названивать вам по несколько раз на день, бомбардировать сообщениями во всех социальных сетях и мессенджерах, напрашиваться в гости…

Возможно, такой стиль общения не кажется водному знаку странным, он искренне убежден, что вы друзья, но быть на месте его приятеля - удовольствие крайне сомнительное.

Водолей

Свободолюбивый Водолей требует от окружающих, чтобы они соблюдали дистанцию и не мешали ему заниматься своими делами. Однако в обратную сторону это не работает. Представители воздушной стихии, заинтересовавшись человеком, способны оттолкнуть своим настойчивым вниманием.

Если Водолей жаждет с кем-то общаться, то он не оставит его в покое.

Буквально задушит любовью и вниманием. На первых порах счастливчик не увидит в страстной заботе ничего плохого, мол, все мы разные и так же по-разному демонстрируем свои чувства. А когда пойдет, на кого нарвался, убежит сверкая пятками.

Рыбы

Если бы некоторые представители водного знака действительно превратились бы в рыбок, то определенно стали бы прилипалами. Поверить в то, что тактичные, деликатные и милые Рыбы могут превратиться в настоящих преследователей, сложно - до тех пор, пока не столкнешься с таким экземпляром.

Тут уж становится понятно, что под вежливой маской могут скрываться настоящие пираньи и акулы.

Уроженцы водного знака, влюбившись в человека по уши, будут преследовать его с упорством, достойным лучшего применения. Порой возникает ощущение, что проще сменить город проживания, имя и внешность, чем отделаться от увлеченной Рыбки.