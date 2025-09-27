Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1

Подборка для тех, кто любит пощекотать нервы.

Фильмы-катастрофы обладают особой магией: одновременно пугая и завораживая, они позволяют нам получить адреналин, не рискуя при этом жизням. Если вы тоже цените этот жанр за его накал страстей и интригу, мы нашли для вас настоящий клад — шесть отличных, но незаслуженно забытых картин из СССР.

О них вспоминают не так часто, а зря: снятые с размахом и основанные на реальных событиях, они не уступают по напряжению голливудским блокбастерам.

«Прорыв» (1986)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1

Основанная на реальных событиях 1974 года история о борьбе ленинградских метростроевцев с природной стихией. Во время прокладки тоннеля в него прорывается плывун, и мощный поток воды угрожает затопить подземку и вызвать проседание грунта под целыми кварталами города.

Фильм снят с использованием черно-белых псевдодокументальных вставок, что усиливает ощущение реализма и срочности миссии по спасению Ленинграда от масштабных разрушений.

«34-й скорый» (1981)

Рейтинг на Кинопоиске: 6.9

Сюжет, навеянный реальным пожаром в поезде «Юность» в 1977 году. Возгорание в купе «скорого» поезда № 34 начинается из-за банальной неосторожности — непотушенной сигареты.

Ситуация усугубляется тем, что проводница их вагона, отстав от состава на стоянке, пытается догнать его на попутном грузовике, пока пассажиры остаются один на один с огнем. В прокате ленту посмотрели почти 25 миллионов зрителей.

«Магистраль» (1982)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6

Эта картина делает акцент не только на самой катастрофе, но и на буднях и личных драмах работников железной дороги. Напряжение на магистрали достигает пика: из-за предельной загруженности линии за одни сутки происходит целая цепь аварий, кульминацией которых становится лобовое столкновение пассажирского и грузового поездов.

«Поезд вне расписания» (1985)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3

Пожилому машинисту поручают перегнать в депо старый тепловоз с одним пассажирским вагоном. На станции ему внезапно становится плохо, он теряет сознание и непроизвольно приводит состав в движение.

Диспетчеры, пытаясь дать «призрачному» поезду зелёную улицу, даже не подозревают, что в вагоне затаились четверо студентов-зайцев.

«Тревожное воскресенье» (1983)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3

В основу сюжета легли реальные происшествия в портах Новороссийска и Туапсе. В трюме иностранного танкера, стоящего в черноморском порту, вспыхивает пожар. В ловушке оказывается команда ремонтников, а начавший крениться корабль с полными цистернами топлива создаёт угрозу уже для всего города.

«Размах крыльев» (1986)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.0

Классическая история о подвиге экипажа в воздухе. У пассажирского Ил-18, следующего из Хабаровска в Свердловск, загораются два из четырёх двигателей.

Лайнер остаётся в небе на оставшихся моторах, но все ближайшие аэродромы закрыты из-за штормовой погоды. Фильм держит в напряжении до последней минуты, заставляя зрителя гадать, удастся ли пилотам совершить почти невозможное и посадить повреждённую машину.

