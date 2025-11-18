Меню
18 ноября 2025 13:46
Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»

Никаких скучных процедуралов, только хардкор.

Если вы считаете, что «Во все тяжкие» – эталон напряженного криминального сериала, то этот список для вас. Мы собрали четыре культовых проекта, которые ничуть не уступают ему по накалу страстей, сложности персонажей и динамике сюжета.

Каждый из них – нечто большее, чем полицейская процедуралка или гангстерская сага. Здесь нет идеальных героев, а каждый поступок имеет серьезные последствия. Эти сериалы держат в напряжении с первой до последней серии, заставляя сопереживать даже тем, кто переступает черту.

«Щит» (2002–2008)

Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»

Рейтинг IMDb: 8.7

События разворачиваются в Лос-Анджелесе и сфокусированы на специальном полицейском подразделении. Им руководит детектив Вик Мэки – харизматичный, но неоднозначный лидер, который предпочитает работать по своим правилам, часто переступая через закон.

Уже в первой серии команда совершает проступок, последствия которого будут эхом отзываться вплоть до финала сериала.

«Лучше звоните Солу» (2015–2022)

Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»

Рейтинг IMDb: 9.0

Эта история-приквел к «Во все тяжкие» рассказывает о Джимми Макгилле – мелком неудачливом адвокате, который всеми силами пытается заслужить признание своего брата и уважение коллеги. Постепенно он превращается в того самого пройдоху и циника Сола Гудмана, все глубже погружаясь в криминальный мир Альбукерке.

«Прослушка» (2002–2008)

Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»

Рейтинг IMDb: 9.3

Каждый сезон подробно исследует отдельный срез городской жизни Балтимора: торговля запрещенными веществами, порт, муниципальная власть, школы и пресса. В центре сюжета – переплетение судеб полицейских, преступников, чиновников и простых горожан, где каждый является частью большой социальной системы.

«Клан Сопрано» (1999–2007)

Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»

Рейтинг IMDb: 9.2

Тони Сопрано – босс мафиозного клана из Нью-Джерси, который начинает страдать от панических атак. Чтобы справиться с этим, он вынужден обратиться к психотерапевту.

Это дает зрителю уникальный шанс заглянуть в сознание преступника, разрывающегося между жёсткими криминальными разборками и проблемами в собственной семье.

Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Щит», «Лучше звоните Солу», «Прослушка», «Клан Сопрано»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
