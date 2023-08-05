Не отличить: три женщины Батырева невероятно похожи друг на друга

Антон Батырев уже не раз пытался построить крепкую семью. И поклонники одного из самых привлекательных актеров российского кино заметили одну любопытную деталь.

Ранее в СМИ широко обсуждалась новость о том, что звезда экрана снова собирается жениться. Предложение руки и сердца он сделал не имеющей никакого отношения к шоу-бизнесу Анне Савельевой, которая моложе знаменитости на 15 лет.

Фанаты уже не раз обсуждали поразительное сходство девушки с Евгенией Лозой — третьей женой Батырева. А той, находясь в браке с артистом, не раз приходилось слышать сравнения со своей предшественницей — Екатериной.

В этом союзе у актера появился сын Добрыня. Но общий наследник не смог спасти отношения супругов. На съемочной площадке артист закрутил роман с Лозой и ушел из семьи.

Поклонники удивлены не только ветреностью своего любимца, но и тем, что он выбирает себе женщин одного типажа. Многие путают избранниц актера, отмечая, что их совершенно невозможно отличить друг от друга.