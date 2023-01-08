Не отличить от оригинала: вот как выглядит девушка, называющая себя русской Арианой Гранде
Двойник известной певицы вызывает неоднозначные эмоции.
Ариана Гранде давно стала популярной и востребованной исполнительницей, получившей множество музыкальных наград. Такая известность девушки порождает подражателей.
В России также появилась своя Ариана. Ей стала певица под ником Zaira Kisaa. Она полностью повторила стиль звезды, а во внешности практически нет значимых отличий. Обе девушки — кареглазые брюнетки с милыми чертами лица и аккуратным носом. Также особенностью их образа стал высокий длинный хвост, который уже неотделим от образа.
У русской Гранде есть преданные фанаты, которые постоянно делают девушке комплименты и помимо внешности, отмечают её сильные вокальные данные. Однако у нее есть и недоброжелатели.
«Так явно косить под Ариану Гранде, никакой индивидуальности», — написал один из пользователей под постом девушки.