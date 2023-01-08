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Не отличить от оригинала: вот как выглядит девушка, называющая себя русской Арианой Гранде

8 января 2023 06:15
Не отличить от оригинала: вот как выглядит девушка, называющая себя русской Арианой Гранде

Двойник известной певицы вызывает неоднозначные эмоции.

Ариана Гранде давно стала популярной и востребованной исполнительницей, получившей множество музыкальных наград. Такая известность девушки порождает подражателей.

В России также появилась своя Ариана. Ей стала певица под ником Zaira Kisaa. Она полностью повторила стиль звезды, а во внешности практически нет значимых отличий. Обе девушки — кареглазые брюнетки с милыми чертами лица и аккуратным носом. Также особенностью их образа стал высокий длинный хвост, который уже неотделим от образа.

У русской Гранде есть преданные фанаты, которые постоянно делают девушке комплименты и помимо внешности, отмечают её сильные вокальные данные. Однако у нее есть и недоброжелатели.

«Так явно косить под Ариану Гранде, никакой индивидуальности», — написал один из пользователей под постом девушки.

Не отличить от оригинала: вот как выглядит девушка, называющая себя русской Арианой Гранде
Фото: соцсети, Legion-Media, Globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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