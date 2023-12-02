Не от мира сего: почему Леонтьев живет с женщиной, которая сама себя называет сумасшедшей

Этот странный союз существует уже много лет.

Жена Валерия Леонтьева Людмила Исакович призналась, что без ума от своего мужа даже спустя годы совместной жизни. Супруга артиста рассказала, что смотрит на него с полным восхищением, словно на кумира, и даже сравнила себя с фанаткой звезды.

Людмилу спросили, когда она начала испытывать такие сильные чувства, и она рассказала историю, произошедшую во время их поездки в Индию. Во время ночного переезда при 50-градусной жаре женщина попросила остановиться, чтобы Леонтьев смог отдохнуть.

Вскоре после этого их машина столкнулась с грузовиком, стоявшем на обочине без включенных габаритных огней. В результате аварии водитель получил травмы, а автомобиль был сильно поврежден. Людмила уверена, что если бы муж находился на заднем сиденье, как она предложила, он бы не выжил, поскольку металлическая балка прошла бы через его висок.

После этого случая Исакович не перестает восторгаться своим супругом и ценит мгновения совместной жизни.