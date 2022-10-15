Не от мира сего: как выглядит и чем занимается странная дочь Якубовича

У Леонида Якубовича есть дочь – 24-летняя Варвара, родившаяся в третьем браке телезвезды. Хоть отец и дочка души друг в друге не чают, Варвара старается не афишировать родство с телеведущим – и даже фамилия у нее не Якубович, а Видова.

Варвара с детства росла в творческой среде, но родители убедили ее не связывать жизнь с шоу-бизнесом. После школы девушка поступила в МГИМО на факультет международной журналистики, а в прошлом году окончила магистратуру с красным дипломом.

Еще в 20 лет Варвара съехала от родителей и начала самостоятельную жизнь. Девушка красит волосы в яркие цвета и увлекается косплеем, т.е. перевоплощением в персонажей фильмов, сериалов или видеоигр. Подписчики девушки часто отмечают, что она словно не от мира сего в хорошем смысле слова.

Варвара немного поет – девушка даже выпустила свой дебютный альбом с песнями на английском языке. Личную жизнь звездная наследница предпочитает скрывать от посторонних глаз.