Не от мира сего: эта странная женщина стала последней большой любовью Губина
Певица раскрыла правду об ужасном характере звезды.
Личная жизнь Андрея Губина сегодня тайна за семью замками. По слухам, тяжелобольной музыкант от непродолжительных романов не отказывается, но все еще не может забыть свою бывшую.
После расставания с Людмилой Кобевко певец начал менять женщин как перчатки. Со стороны казалось, что он совсем не переживает из-за разрыва с экс-солисткой группы «Карамель». Однако в беседе с одним журналистом исполнитель признался, что именно эта странная дама стала его последней большой любовью.
Возлюбленные прожили вместе полтора года. Совместные дети у них не появились. Кобевко, производящая впечатление человека не от мира сего, рассказывала, что жить под одной крышей с секс-символом 90-х было непросто. Если верить ее словам, Губин — истинный абьюзер.
Певица призналась: звезде нравилось ее унижать, а после наблюдать, как она приходит в себя после очередной атаки. Брюнетка уверена, что артист использовал всех, с кем встречался после нее, чтобы устраивать себе эмоциональные качели. Якобы ему всегда нравилось ссориться и страдать. «Чтобы все внутри болело и кипело», — заметила Людмила в студии одного из шоу.