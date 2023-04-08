Не от мира сего: 3 знака Зодиака, которых чаще всего называют странными

“Белая ворона”, - получить такое прозвище в школьные годы было сродни настоящему кошмару. Мальчиков и девочек, поведение, внешность или характер которых резко отличалось от сверстников, одноклассники в лучшем случае обходили стороной, в худшем - дразнили и обижали. Спустя годы после выпускного кто-то избавляется от репутации чудака, а кто-то по-прежнему собирает целые коллекции из недоуменных взглядов и колоритных прозвищ. По словам астрологов, чаще всего клеймо “странных” получают представители определенных знаков зодиака. Рассказываем, кто это.

Овен

Люди, рожденные под огненным знаком, по определению не могут быть похожими на других. Этот тезис ярко подтверждает собой Овен, который в гороскопе обладает репутацией того еще чудака.

Окружающие поглядывают на него с опаской, недоумением, а то и подозрением, но этот знак не обращает на косые взгляды внимания.

Импульсивный и резкий, Овен ведет себя так, как считает нужным в данный момент. Нередко своими выходками он заставляет окружающих краснеть и испытывать испанский стыд. Привычки представителей этого знака, хобби и увлечения можно заносить в список самых нестандартных.

Рак

В детстве многие Раки часто слышат в свой адрес обидное словечко “плакса”. Чувствительные, ранимые и хрупкие, представители водного знака кажутся инопланетянами среди сверстников.

Своей инаковостью они привлекают к себе внимание хулиганов, которые не скупятся на неприятные прозвища.

С возрастом мало что меняется, разве что Рак начинает осмыслять свою непохожесть на других. Этот водный знак будет долго колебаться между вариантами “быть, как все” и “следовать по своему пути”, но в конечном итоге выберет все равно первое - он слишком ценит свою индивидуальность, чтобы отказаться от нее.

Дева

Скрупулезность и педантичность Девы по праву считаются ее визитными карточками. Уроженцы земного знака убеждены, что в мире должен царить идеальный порядок, в соответствии с их представлениями о благополучии, и стремятся во что бы то ни стало воплотить свой план в реальность.

Правда, желание Девы навести порядок везде, где только можно, вызывает у людей лишь иронические усмешки или снисходительные улыбки.

Окружающие считают, что грандиозным планам этого земного знака не суждено сбыться, между собой называют их странными.