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Не оставила жене принца Чарльза выбора: Елизавета II озвучила важное решение

15 июля 2022 17:01
Не оставила жене принца Чарльза выбора: Елизавета II озвучила важное решение

Камилле Паркер-Боулз присвоят статус королевы-консорта.

Хотя 96-летняя Елизавета II пока не намерена покидать трон, она уже начала передавать некоторые обязанности своему сыну Чарльзу. Ее указания коснулись и его жены Камиллы Паркер-Боулз. Планировалось, что герцогиня Корнуольская получит статус принцессы одновременно с тем, как ее супруг, наконец, взойдет на трон. Это предлагалось сделать из уважения к Диане, которой должен был быть присвоен королевский статус.

Но Елизавета II озвучила важное решение, и тем самым не оставила жене принца Чарльза выбора. Как только Чарльз получит заветную корону, его жена станет королевой-консортом. Таким образом Елизавета II хочет загладить вину перед Камиллой, которую долго считала виновной в неудачном союзе сына с Дианой.

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При этом звание королевы-консорта фактически сделает Паркер-Боулз «дублером» мужа. В недавнем интервью для издания People Камилла вспомнила, как следила за поведением принца Филиппа, супруга Елизаветы II. Он был гордым и самолюбивым человеком, но всю жизнь находился в тени жены. Теперь такая участь уготована и Камилле.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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