Не оставила простора воображению: Фахрие Эвджен засветилась в купальнике

Актриса Фахрие Эвджен отдыхает на яхте в Эгейском море вместе со своим мужем Бураком Озчивитом. По этому случаю звезда порадовала поклонников новыми провокационными фото.

В своих социальных сетях знаменитость выложила целую серию кадров, на которых засветилась в купальнике. Несмотря на то, что Эвджен прикрылась джинсовой рубашкой, у интернет-пользователей была возможность как следует рассмотреть ее формы.

Пикантности ситуации придал тот факт, что супруга Озчивита ждет второго ребенка. Многие подписчики осудили актрису за то, что даже в интересном положении она не оставила простора воображению и оголилась перед публикой.

Впрочем, Эвджен не стала обращать внимание на замечания в свой адрес. Если верить слухам в Сети, то у звезды есть более веский повод для переживаний, чем комментарии недовольных интернет-пользователей. Так, в СМИ пишут, что в отношениях звезд сериала «Королек — птичка певчая» наступил кризис, который даже может обернуться разводом.