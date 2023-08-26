«Не остался»: Николаев сделал признание об отъезде из России

Поклонники Игоря Николаева тщательно следят за его перемещениями. Не так давно любимчик публики отправился за границу, а после этого выступил с громким заявлением о своем отъезде из России.

Сначала композитор направился в Венецию, и фанаты пришли к выводу о том, что он решил обосноваться в Италии. Не успели интернет-пользователи опомниться, как бывший муж Наташи Королевой оказался в самом сердце Франции. Именно из Парижа певец и высказался на тему эмиграции.

Знаменитости не понравилось слушать догадки о переезде в другую страну. «Не остался я ни в Италии, ни во Франции», — категорично заявил он в социальных сетях. Исполнитель хита «Выпьем за любовь» подчеркнул, что вместе с дочерью Вероникой уже покинул эти страны. И назвал весомую причину. «К школе готовиться надо», — расставил все точки над «i» музыкант.