Не Орлова: от этой советской актрисы-дурнушки был без ума даже американский президент

Талант советских актрис признавали во всем мире, хотя выступали они в основном на родине. Фильмы с их участием показывали в высших кругах — даже в Белом доме. У американской элиты кинокартины из СССР вызывали восхищение.

Комплиментов от первых лиц в Штатах удостоилась Фаина Раневская. Ее роль в фильме Михаила Ромма и Евгения Габриловича «Мечта» впечатлила даже руководителя государства, Франклина Делано Рузвельта. В американском журнале «Лук» процитировали высказывание президента США о фильме.

«”Мечта”, Раневская — это очень талантливо. На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара, а Раневская — блестящая трагическая актриса», — перевел комплимент Ираклий Андронников.

Киносеанс устраивал советский посол. Его посетили не только представители власти, но и звезды Соединенных Штатов того времени: Чарли Чаплин, Поль Робсон, Теодор Драйзер. Им игра Фаины Раневской тоже пришлась по душе.