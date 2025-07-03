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Не определились, что делать в отпуске? Тогда мы идём к вам: ответьте на 5 вопросов о кино и узнайте, как вам отдохнуть

3 июля 2025 08:56
Не определились, что делать в отпуске? Тогда мы идём к вам: ответьте на 5 вопросов о кино и узнайте, как вам отдохнуть

Только не принимайте близко к сердцу, если вам предложат горы вместо пляжа.

Вот вы сидите, листаете ленту, а билеты всё ещё не куплены, чемодан не собран и единственное, что вы твёрдо знаете — это название сериала, который начнёте «с понедельника». Знакомо? Вот именно для таких нерешительных и мечтательных мы придумали короткий и полезный тест.

Всего пять вопросов про ваши кино-привычки, а на выходе — чёткий ответ, какой отдых вам нужен этой самой душной жаркой или дождливой порой.

Не определились, что делать в отпуске? Тогда мы идём к вам: ответьте на 5 вопросов о кино и узнайте, как вам отдохнуть

Мы же все в душе герои фильмов: кто-то идёт к морю как героиня романтической комедии, кто-то рвётся в походы с драйвом боевика, а кто-то мечтает уехать подальше от людей и зависнуть в артхаусной меланхолии. Если вам всё ещё лень выбирать, просто ответьте честно: кого вы зовёте смотреть «Властелин колец», заедаете ли попкорном чужие диалоги и готовы ли всерьёз спорить про финал «Начала».

Короче — план такой: не планировать. Отвечайте на вопросы, считайте баллы и готовьтесь бронировать билет туда, куда вас отправит ваш внутренний кинокритик. Ну а если в итоге тест скажет вам остаться дома — не грустите. Иногда лучший отпуск — это тот, где вы сами себе режиссёр, оператор и зритель с ведром попкорна.

Ранее мы писали: От их улыбки точно станет теплей: собрали 5 добряков из кино СССР — сможете вспомнить названия фильмов, глядя на них? (тест)

Фото: Кадр из сериала «Лучше звоните Солу», фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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