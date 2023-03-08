Не одна Бузова: не поверите, чей брак разрушило «родительское проклятие» (фото)

Многие пары рушатся из-за активного вмешательства и «проклятия» родителей. Звездные браки не исключение.

Наверняка многие знают, что против свадьбы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова выступала мать артистки. Ирину Александровну смутил брачный договор, на котором настаивал супруг. Спустя некоторое время Ольга и Дмитрий расстались со скандалом из-за его измены. Но не исключено, что вмешательство матери в эти отношения сыграло не последнюю роль.

Не сложилась лавстори Леры Кудрявцевой и Сергея Ленюка из «Ласкового мая». Будущей ведущей было всего 17, когда она закрутила любовь с музыкантом. Однако против этого романа выступила мать Леры. Родители Сергея, кстати, были с ней солидарны. Однако это не стало препятствием к браку Кудрявцевой и Ленюка. У них родился сын, а вот дальше все пошло не по радужному сценарию — оказалось, что у Сергея была другая. Нельзя точно сказать, то ли мать Леры предчувствовала неладное, то ли ее неодобрение сыграло с этим браком злую шутку.

Союз Светланы и Федора Бондарчуков именитые родители жениха никогда не приветствовали. Им не хотелось, чтобы их сын женился на какой-то модели. Федор не послушал родителей и сделал все по-своему. Однако после долгих лет брака пара все-таки распалась. Светлана признавалась, что все эти годы чувствовала себя одинокой.