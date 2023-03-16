Не один сын-скандалист: не поверите, сколько детей у Никаса Сафронова (фото)

Личная жизнь Никаса Сафронова всегда приковывала к себе внимание. Он никогда не скрывал, что крутил романы со множеством женщин. Самое интересное, что, в отличие от многих медийных персон, Сафронов легко признает своих внебрачных детей.

В прошлом году пресса писала о скандальном сыне Сафронова Луке, который прославился экстравагантными выходками. Он далеко не единственный отпрыск художника, просто остальные наследники ведут более закрытый образ жизни.

Сын Никаса по имени Стефано родился в браке художника с итальянкой Франческой. Правда, отношения супругов не сложились, и Сафронов ушел из семьи. Спустя много лет отец и сын воссоединились и теперь часто проводят время вместе.

Ландин стал плодом любви Никаса и немки Катрин. В детстве он редко виделся с отцом, при этом Сафронов регулярно выплачивал алименты. Сегодня Ландину 21 год, и он поддерживает отношения с Никасом.

Сын Дмитрий Цыбульский появился в жизни художника внезапно. Он приехал к нему и заявил, что является его сыном, а также потребовал финансовой помощи. Никас не отказал.

Кроме того, у Сафронова есть еще трое внебрачных сыновей, родство с которыми подтвердил тест ДНК. Ни от одного из отпрысков Никас не отказался.