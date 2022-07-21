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Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать

21 июля 2022 19:45
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать

Поклонники пристально следят за жизнью кумира.

Николай Цискаридзе заинтриговал поклонников рассказом о своем отпуске. Как оказалось, отдыхать в Грузию танцор отправился в компании таинственной спутницы.

По словам артиста, ему удалось завершить рабочие обязанности, поэтому он смог с чистой совестью отправиться в отпуск перед новым сезоном. При этом в качестве места для отдыха он выбрал родную для себя Грузию. Цискаридзе опубликовал несколько трогательных снимков, один их которых особенно заинтересовал фанатов.

Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать

На фотографии артист балета позирует с таинственной спутницей, которая нежно забросила на него ноги. В обсуждении публикации фанаты тут же попытались узнать подробности личной жизни кумира, но он предпочел проигнорировать эти сообщения.

«Кто же с вами на фотографии?», «Хочется узнать какие-то детали про компанию Николая Максимовича», — заметили подписчики в Telegram-канале знаменитости.

Также многие пожелали танцору хорошего отдыха и признались, что с нетерпением ждут новых выпусков шоу «Сегодня вечером».

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Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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