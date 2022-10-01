Не один Энрике: вы точно не знали, сколько детей у кумира миллионов Хулио Иглесиаса

Испанский ловелас долго скрывал одного из наследников.

Несколько лет назад одной испанской адвокатской конторе удалось выяснить, что у знаменитого певца Хулио Иглесиаса есть 40-летний внебрачный сын Хавьер Санчес.

Ранее мужчина пытался доказать в суде родство со знаменитым отцом, но получил отказ. Лишь тест ДНК позволил наследнику доказать принадлежность к известной фамилии.

Отец и сын судились дважды – в 2019 году суд встал на сторону новоявленного наследника, а в 2021-м Иглесиас обжаловал решение. На данный момент Хавьер Санчес официально не признан сыном певца.

Не считая внебрачного сына, у Хулио Иглесиаса восемь детей от двух браков. От первой жены, Исабель Прейслер, у него есть два сына и дочь: Энрике, ставший знаменитым певцом, Хулио Хосе и Мария Исабель. В браке с нынешней супругой, Мирандой Ринсбургер, родились сыновья Мигель Алехандро, Родриго, Гильермо, а также дочери-близнецы Виктория и Кристина.