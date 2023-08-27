«Не очень любил»: Марк Захаров вставлял палки в колеса этой известной актрисе

Марк Захаров за годы карьеры открыл множество талантов. Он активно помогал своим любимым артистам и прислушивался к их мнению. Однако к некоторым коллегам относился с большим неуважением.

Так, Захарову не удалось построить отношения с Ириной Алферовой. Несколько лет она служила в театре «Ленком» под его началом, и постановщик никогда не давал ей главных ролей. Захаров предлагал Алферовой быть лишь частью массовки, но никогда не отпускал на съемки, чем мешал строить карьеру в кино.

«Меня Захаров не очень любил, если честно», — цитирует слова Алферовой портал «СтарХит».

При этом артистка так и не поняла, почему Захаров относился к ней именно так. Она провела под его руководством несколько лет, а последней каплей стало предложение постановщика перевоплотиться на сцене в пса. В итоге актриса уволилась и попала в труппу «Школы современной пьесы», где ей удалось раскрыть свой потенциал.