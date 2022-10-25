Не оценили по достоинству: Волочкову публично унизили на всю страну

Участие Анастасии Волочковой в шоу «Маска» обернулось новыми резонансными высказываниями. От жюри она скрывалась в костюме Совы. По словам Анастасии, ее не следовало так рано выгонять из проекта, ведь она могла еще долго блистать там. Волочкова уверена, что ее сразу узнали по длинным и красивым ногам и решили убрать из программы. Она заявила, что ее уникальная внешность была бы очевидна, даже если бы она нарядилась в пугало.

Что же касается «отставки», то ее Анастасия объяснила завистью к своим таланту и грации. Артистка добавила, что ее яркость всегда мешала «чужой серости». Но в Сети заявления Волочковой публично раскритиковали, посчитав, что у нее завышенное чувство самолюбия.

«Я всегда говорю, что самооценка очень важна. Но не до такой ведь степени!» -заявила блогер Лена Миро в своем ЖЖ.

А ее комментаторы подчеркнули, что Волочкова относится к тому типу людей, которые воспринимают любую критику как личную зависть и ненависть. По мнению большинства пользователей, в шоу «Маска» остались куда более яркие участники, чем Сова-балерина.