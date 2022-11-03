Не «образцовый» гражданин СССР: куда пропал звезда фильма «Юркины рассветы»

Режиссеры видели в Валерии Рыжакове исключительно положительных и даже образцовых героев. Артист играл то комсоргов, то военных, то стражей порядка. В реальной жизни звезда фильма «Юркины рассветы» был совсем другим.

Распад Советского Союза привел к тому, что в 90-е многие актеры остались без работы. Оказался на грани выживания и Рыжаков. Сниматься в «чернухе» он не хотел, а потому решил завершить свою карьеру. Поначалу артист занимался озвучиванием зарубежных картин, а после решил стать бизнесменом.

Рыжаков создал издательство, которое выпускало православную литературу. Дело артиста пошло, и скоро он начал получать миллионную прибыль. Вот только радоваться было рано. Грянул экономический кризис, и все накопленные знаменитостью суммы сгорели. Тогда актер обратился к церкви и чуть было не стал священником. Помешало же ему бурное прошлое: звезда экрана дважды был в разводе, что непозволительно для батюшки.

Впоследствии Рыжаков стал певчим в храме, что немало удивляло его поклонников. О возвращении любимца на экраны им пришлось забыть. Как пишет портал «Культурология», актер получал предложения от режиссеров, но каждый раз отвечал отказом. Скончался же артист зимой 2015 года, после того как встретил свой 70-летний юбилей.