Не образцовая пионерка: «гостью из будущего» поймали на грязной лжи

Алиса из фантастических повестей Кира Булычева считалась в СССР образцом для подражания. Смелая и добрая «гостья из будущего» понравилась сначала читателям, а затем и зрителям. После выхода фильма по книгам Булычева Алиса Селезнева стала всенародной любимицей.

Но при внимательном прочтении книг писателя можно заметить, что Алиса далеко не так хороша, как нам казалось. Так, в одной из сцен книги «Сто лет тому вперед» девочка искренне удивляется, когда советские школьники спрашивают, как ее дразнят в школе. По реакции Алисы можно понять, что в далеком будущем, откуда она прибыла, дети никогда друг друга не дразнят, поэтому для нее вопрос был совершенно неожиданным.

А вот в «Острове ржавого лейтенанта» двое соседских мальчишек пяти-шести лет обращаются к девочке как «Алиса-барбариса», а затем выдают дразнилку «Машинку сломаешь, нас не поймаешь». Получается, дети будущего ничем не отличаются от советских школьников.

Можно подумать, что Алиса Селезнева пыталась представить будущее лучше, чем оно есть на самом деле. Но правда, конечно, намного проще. Иногда писатели забывают мелкие детали своих книг и допускают несоответствия в истории. Так случилось и с Киром Булычевым.