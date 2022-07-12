Не обошлось без тайного благодетеля: правда о лечении Заворотнюк вышла наружу

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк прекратила сниматься и выходить в свет еще три года назад. Сообщалось, что актриса проходит лечение от тяжелого заболевания — медики обнаружили у нее злокачественное образование мозга. Процедуры требуют больших расходов, поэтому супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, вынужден много работать. Он часто принимает участие в ледовых спектаклях и спортивных шоу, покрывая гонорарами счета за медицинское обслуживание жены.

Но, как выяснилось, не обошлось без тайного благодетеля. Популярный певец Стас Михайлов признался, что уже давно оказывает материальную помощь семье Заворотнюк. Об этом он заявил в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!», отметив, что скрывал это раньше, так как не хотел огласки. Кроме того, по его информации, также поступают многие известные артисты, не раскрывая своих имен.

При этом семья Анастасии никогда не просила финансовых вложений ни у друзей, ни у поклонников. Родные актрисы лишь призывали фанатов молиться за ее здоровье.