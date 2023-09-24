Не о таком муже мечтала: Голубкина неспроста отказывались выходить за Миронова

Андрей Миронов при жизни считался настоящим дамским угодником. Устоять перед его обаянием не могла ни одна из женщин. Однако Ларису Голубкину он звал под венец на протяжении 10 лет. Упрямая актриса то и дело отвергала предложения звезды, ведь она мечтала не о таком муже.

Пара впервые встретилась в 1963 году благодаря общей подруге Наталье Фатеевой. К тому времени Миронов после съемок комедии «Три плюс два» заинтересовался голубоглазой брюнеткой, но она предпочла ему другого воздыхателя. Чтобы окончательно не расстраивать ловеласа, актриса решила свести его со свободной Голубкиной.

Расчет Фатеевой оправдался: любвеобильный актер тут же увлекся звездой «Гусарской баллады» и вскоре уже сделал ей предложение. Однако Голубкину с самого детства родители воспитывали в строгости, к тому же она была твердо уверена, что замуж за коллегу никогда не выйдет.

Они поддерживали дружеские отношения следующие 10 лет. Правда, Миронов не упускал случая напомнить о своих серьезных намерениях. И только в 1974 году актеры наконец-то начали встречаться. Спустя три года они поженились и прожили вместе до самой смерти артиста.