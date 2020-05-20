«Не нужно нарушать границы»: Муцениеце о причинах развода с Прилучным 

Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся. Об этом уже несколько месяцев рассказывается во всех СМИ. Поклонники то и дело получают новую информацию о личной жизни пары. Напомним, что актриса подала на развод с мужем после его якобы пьяных выходок и домашнего насилия. Она съехала на другую квартиру вместе с детьми – артист остался один в своем загородном особняке.

Теперь Агата продолжает жить своей жизнью. Так, в прямом эфире со своей подругой в Instagram она рассказала, почему ей не удалось сохранить семейное счастье. Актриса напомнила, что муж, когда пил, то доводил детей до слез, а на нее поднимал руку. Поэтому девушка сообщила, что понятия не имеет о том, каким должен быть идеальный брак. Единственное, по ее словам, что она уяснила за эти годы, – это то, что нельзя нарушать границы другого человека. «Если он хочет сниматься – пусть снимается», – сказала Агата. В общем, нужно принимать все, что решил сделать партнер, а не возмущаться или «пилить» его.

Актриса также рассказала, что сейчас собирается больше времени уделять своей карьере. Она верит, что скоро коронавирус закончится, а значит, она сможет проявить свой творческий потенциал, показав себя в разных ролях на экране. Агата уже планирует получить крутую драматическую роль, а пока все время посвящает своим детям.