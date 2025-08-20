Не новый «Великолепный век», а комедийная пародия: зрители выключали «Султана моего сердца» задолго до финала — рассказываем, чем все кончилось

Турецкий сериал «Султан моего сердца» обещал стать новой исторической драмой в духе «Великолепного века», но надежд не оправдал от слова совсем. Главное тому доказательство — авторы изначально планировали пять сезонов, однако из-за низких рейтингов проект закрыли после первого. А потому и финал получился откровенно скомканным.

Главная линия — отношения султана Махмуда и русской учительницы Анны (Александра Никифорова) — завершилась долгожданным поцелуем в последней серии.

До этого герои бесконечно ходили по кругу: Анна пыталась что-то сказать султану, он отмахивался, она молчала в самый неподходящий момент, спорила в другой — зрители, судя по отзывам в итоге чувствовали больше раздражение, чем романтику.

Тем не менее болезнь шехзаде сблизила героев, Анна получила право не выходить замуж за нелюбимого, а кульминацией стал тот самый поцелуй в духе подростковых мелодрам.

Побочные арки тоже закрыли довольно спорно. Эсма, слишком долго интриговавшая и рвавшаяся к власти, осталась у разбитого корыта: Намык ушёл от неё к Гюльфидан и даже объявил о свадьбе. Русский посол Дмитрий, главный антагонист, оказался ранен самой Анной. Выжил он или нет — сериал понимания так и не дает. Отсюда и критика.

«Комедийная пародия на “Великолепный век”. Откровенная глупость буквально всех вокруг», «Чем дальше, тем больше раздражения начинаешь чувствовать. Понятия не имею, сколько в целом серий, да и выяснять не планирую», — сокрушаются в Сети.

В отличие от «Великолепного века», где хотя бы пытались держаться рамок эпохи, здесь султан зрителям больше напоминал героя анекдота, а гарем — площадку для ситкома. Даже поклонники признавали: комедийные сцены были единственным светлым пятном, но на фоне общей бутафории этого оказалось мало.

О втором сезоне речи не идёт: ещё в 2019 году продюсеры заявили, что продолжения не будет, актёры это подтвердили позднее. В итоге сериал завершился на полуслове — и вряд ли кто-то всерьёз жалеет, что эта история больше не продолжится.

Ранее мы также писали: Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили