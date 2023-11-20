Не ноги, а две спички: фото отощавшей дочери Орбакайте вызывает только жалость

Кристина Орбакайте закрывает глаза на пугающее состояние своей единственной дочери. Вид Клавдии Земцовой напугал поклонников не на шутку.

В социальных сетях исполнительница показала, как провела вечер в компании любимой наследницы и своего мужа Михаила Земцова. В знаменитом семействе решили сыграть в боулинг и аэрохоккей. Для удобства внучка Аллы Пугачевой надела короткие шорты и футболку.

Артистка сфотографировала девочку со спины, и фигура отощавшего подростка шокировала народ. Клавдия вызывает у интернет-пользователей только жалость. Многие предположили, что у дочери звезды не ноги, а две спички, а виновата в этом строжайшая диета.

«А девочку совсем не кормят, что ли?» — возмущаются фолловеры.

Это не первый раз, когда фанаты бьют тревогу, глядя на Земцову. На призывы кормить ребенка чаще певица не реагирует.